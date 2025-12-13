Il Leverkusen torna a vincere dopo un mese: il 2-0 al Colonia e 4° posto in Bundesliga
Il Bayer Leverkusen torna a vincere in Bundesliga: 2-0 al Colonia firmato dalle reti di Terrier al 66' e di Andrich al 72'. Un successo che mancava dallo scorso 22 novembre, in occasione del 3-1 rifilato al Wolfsburg. La vittoria in casa mancava addirittura dal 6-0 all'Heidenheim dell'8 novembre.
La squadra dell'ex ct della Danimarca Kasper Hjulmand con questi tre punti si porta dunque a quota 26 in classifica, agganciando al quarto posto l'Hoffenheim. Vediamo di seguito il programma completo della quattordicesima giornata con la classifica aggiornata in Bundesliga. Si chiude qui il quadro delle partite del sabato in Germania: si riprende domani con Friburgo-Borussia Dortmund alle 15.30, poi il Bayern ospiterà il Mainz alle 17.30.
Il risultato
Bayer Leverkusen-Colonia 2-0
66' Terrier, 72' Andrich
Il programma della 14^ giornata in Bundesliga
Union Berlino - Lipsia 3-1
Eintracht Francoforte - Augusta 1-0
Hoffenheim - Amburgo 4-1
Borussia Monchengladbach - Wolfsburg 1-3
St. Pauli - Heidenheim 2-1
Bayer Leverkusen - Colonia 2-0
Friburgo - Borussia Dortmund
Bayern Monaco - Magonza
Werder Brema - Stoccarda
Classifica
1. Bayern 37
2. RB Lipsia 29*
3. Dortmund 28
4. Leverkusen 26*
5. Hoffenheim 26*
6. Francoforte 24*
7. Stoccarda 22
8. Union Berlino 18*
9. Colonia 16*
10. Friburgo 16
11. Borussia Monchengladbach 16*
12. Werder Brema 16
13. Wolfsburg 15*
14. Amburgo 15*
15. Augusta 13*
16. Heidenheim 11*
17. St. Pauli 11*
18. Magonza 6
*una partita giocata in più