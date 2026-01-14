Barça primo per giocatori cresciuti nel vivaio nei 5 campionati top: indietro le italiane

Il consueto report settimanale del CIES Football Observatory ha svelato i club che, nella stagione in corso, hanno formato il maggior numero di calciatori impiegati nei cinque principali campionati europei. In cima alla classifica c’è il Barcellona, con ben 40 giocatori cresciuti nel vivaio attualmente schierati nei top campionati. Sul podio salgono anche il Real Madrid (35) e il Paris Saint-Germain (31).

A seguire, sorprende la presenza del Rennes, primo tra i club francesi fuori dai "big-5", con 29 calciatori formati. Chiude la top-5 l’Ajax con 27. Completano la top ten invece Chelsea, Real Sociedad, Manchester United, Arsenal e Manchester City. Fuori dall’Europa, spiccano le sudamericane River Plate, Flamengo e il senegalese Génération Foot.

Il report analizza anche le statistiche relative ai minuti giocati, con il Real Madrid al vertice, e conferma i trend degli ultimi cinque e dieci anni: ancora una volta, Barcellona, Real Madrid e PSG si confermano le fucine più produttive di talenti capaci di competere nei campionati top. Per quanto riguarda l’Italia, il CIES registra sette squadre tra i principali fornitori di calciatori per i big-5: Juventus (17), Inter (16), Roma (14), Milan (14), Atalanta (13), Genoa (12) ed Empoli (11).