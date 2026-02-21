Allarme Doué al PSG: infortunio all'adduttore a tre giorni dalla Champions League
La serata del Paris Saint-Germain contro il Metz si apre nel migliore dei modi, ma si chiude con un’ombra inattesa. Nel match valido per la ventitreesima giornata di Ligue 1, i parigini partono forte e mettono subito la gara sui binari giusti, sfruttando anche il passo falso del Lens contro il Monaco per puntare al ritorno in vetta.
A sbloccare il punteggio, dopo appena tre minuti, è Désiré Doué, già a segno pochi giorni prima in Champions League proprio contro il Monaco. Il classe 2005 firma l’1-0 con un elegante pallonetto, confermando un momento di forma eccellente e una crescente centralità nel progetto tecnico. La sua partita, però, dura soltanto un tempo. A inizio ripresa Luis Enrique sorprende tutti inserendo Ibrahim Mbaye al posto dell’ex Rennes. Una scelta che trova spiegazione nelle immagini trasmesse da Ligue 1+, con Doué in panchina alle prese con un fastidio all’adduttore destro.
Un segnale che mette in allerta il PSG, soprattutto in vista del ritorno dei playoff di Champions League contro l’AS Monaco. L’esito degli accertamenti dirà se si è trattato solo di precauzione o di un problema più serio, in un momento chiave della stagione parigina.