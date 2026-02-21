Il PSV ha l'Eredivisie in tasca: tris all'Herenveen. Pari tra Ajax e Nijmegen per il 4° posto
Tanto per cambiare, il PSV vince in Eredivisie, consolidando la vetta, con un titolo ormai ipotecato. Contro l'Herenveen un 3-1 in rimonta grazie alle reti di Perisic, Boadu e Pepi. Lo scontro diretto per il terzo posto tra Ajax e Nijmegen finisce invece in parità: a Godts risponde Nejasmic. Di seguito i risultati di oggi e la classifica aggiornata.
PSV-Herenveen 3-1 - 21' Nordas (H); 45' Perisic (P); 48' Boadu (P); 87' Pepi (P)
Breda-FC Volendam 1-0 - 87' Reulen (B)
Ajax-Nijmegen 1-1 - 39' Godts (A); 57ì Nejasmic (N)
CLASSIFICA
PSV 62
Feyenoord 45*
Nijmegen 43
Ajax 43
Sparta Rotterdam 37*
AZ Alkmaar 36*
Twente 35*
Groningen 31*
Heerenveen 31
Utrecht 30*
Sittard 29
Zwolle 26*
Excelsior 26
FC Volnedam 24
GA Eagles 23*
Breda 22
Telstar 18*
Heracles 17*
*una gara in meno