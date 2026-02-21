Che suggestione dalla Spagna: in estate Xabi Alonso al Liverpool e Guler come colpaccio

Il nome di Arda Güler continua a circolare con insistenza nei radar della Premier League, ma un eventuale approdo in Inghilterra resta tutt’altro che scontato. Nelle ultime settimane, infatti, il Liverpool è stato accostato al fantasista del Real Madrid, con l’idea di un possibile assalto nella prossima finestra estiva.

Secondo Fichajes, molto dipenderebbe anche dal futuro della panchina dei Reds: il club starebbe valutando Xabi Alonso come possibile allenatore a fine stagione e lo spagnolo vedrebbe di buon occhio l’arrivo del talento turco, già considerato un prospetto di altissimo livello. Classe 2005, Güler può agire sia al centro che sulle corsie offensive, garantendo qualità, visione di gioco e numeri: in questa stagione ha collezionato tre gol e dodici assist complessivi.

Il nodo principale, però, è economico e strategico. Il Real Madrid valuta il giocatore intorno ai 90 milioni di euro, una cifra importante per un ventenne, soprattutto per un Liverpool chiamato a intervenire anche in altri reparti. Le priorità dei Reds sembrano infatti orientate verso un difensore centrale, un centrocampista difensivo e un esterno offensivo.

In rosa, inoltre, non mancano interpreti in grado di agire tra le linee, come Florian Wirtz e Alexis Mac Allister, capaci di garantire creatività e inserimenti. Güler resta un talento purissimo e un investimento potenzialmente vincente nel lungo periodo, ma ad oggi più un’opportunità da monitorare che una reale urgenza per Anfield.