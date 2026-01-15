Il Marocco vola in finale di Coppa d'Africa, il CT Regragui nella storia della competizione

Ieri sera il Marocco ha conquistato la finale della Coppa d’Africa 2025 battendo il Nigeria ai rigori (0-0, 4-2). Una vittoria che non segna solo il passaggio del turno, ma anche un momento storico per Walid Regragui, che diventa il primo marocchino a raggiungere la finale della CAN sia come giocatore sia come allenatore.

Regragui era infatti titolare nella finale del 2004, persa dai Leoni dell’Atlante contro la Tunisia (2-1). Ora, da allenatore, Regragui vuole riscattare quel ricordo e regalare al Marocco la seconda stella africana, dopo il trionfo del 1976. Il tecnico ha commentato la vittoria contro il Nigeria con orgoglio, ma senza nascondere le difficoltà: "È stata dura, non mentirò", ha detto. "Quello che conta per me è l’autostima. Può sembrare arroganza, ma non aspetto nulla dagli altri. Nessuno potrà cancellare ciò che ho fatto prima. La cosa più importante è che il Marocco sia in finale. Ora devo concentrarmi per portare il trofeo insieme alla squadra".

Da quando è stato nominato CT nel 2022, Regragui ha guidato la squadra anche fino alle semifinali del Mondiale (persa contro la Francia 2-0), affrontando nel frattempo critiche costanti dalla stampa nazionale: "Non è stata una campagna corretta, ma il gruppo mi ha protetto e mi ha sempre sostenuto", ha aggiunto. "Sul campo ci hanno restituito fiducia, e sapere che il 90% dei tifosi è con noi rende questa vittoria ancora più speciale".