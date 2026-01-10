Polemica arbitri in Coppa d'Africa, Regragui: "Il Marocco vince sul campo, non per favori"

La polemica sull’arbitraggio continua ad accompagnare il cammino del Marocco in Coppa d’Africa e si è riaccesa con forza dopo la sfida contro il Camerun. Le accuse di presunti favori arbitrali nei confronti dei Leoni dell’Atlante hanno irritato non poco il commissario tecnico Walid Regragui, che in conferenza stampa ha risposto senza giri di parole.

“Abbiamo dei vantaggi? Io ho visto rigori che potevano essere assegnati e non lo sono stati. Non parlo mai degli arbitri”, ha chiarito il ct marocchino, ricordando anche episodi precedenti: “In Costa d’Avorio contro il Sudafrica non ci è stato dato un rigore e sono stato squalificato senza motivo. Ma c’è chi vuole dire che il Marocco vince grazie agli aiuti”.

Regragui ha respinto con decisione ogni insinuazione: “Non è così. Vinciamo sul campo. Le statistiche dicono che siamo migliori degli altri, creiamo più occasioni e non ci sono stati gol annullati a nessuna squadra. Quando vuoi uccidere il tuo cane, dici che ha la rabbia”.



Secondo il tecnico, il vero “vantaggio” del Marocco è solo il sostegno del pubblico: “L’unico privilegio è giocare davanti a 67mila persone. Per il resto conta ciò che accade in campo. Il Camerun ha fatto la sua partita, ma ha trovato una squadra più forte. Abbiamo meritato la vittoria”.