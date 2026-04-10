Real, Arbeloa furioso attacca arbitro e VAR: "Su Mbappé è rigore da qui alla Luna"

"Quello su Mbappé è un rigore qui e sulla Luna". È una delle frasi più forti pronunciate da Alvaro Arbeloa dopo la sfida pareggiata per 1-1 contro il Girona, al termine di una conferenza stampa tesa. Il tecnico non ha nascosto la sua frustrazione per alcune decisioni arbitrali e per l’uso del VAR, che condannano oggi il Real Madrid a dire praticamente addio al sogno della rimonta sul Barcellona.

"Il VAR interviene quando gli conviene e quando non gli conviene no", ha aggiunto con tono visibilmente irritato. E ancora, sulla gestione della gara: "Non sempre possiamo vincere al 90%. Serve dare il 200%, altrimenti possono succedere questi incidenti troppo spesso". Interrogato sull’episodio specifico su Mbappé, Arbeloa è stato categorico: "È un rigore da qui alla Luna. È una cosa evidente, una delle tante che ci stanno capitando". Il tecnico ha anche ricordato altri episodi arbitrali controversi nelle ultime partite, sottolineando una sensazione di trattamento sfavorevole.

Nonostante la delusione per il risultato, Arbeloa ha provato a mantenere il focus sulla squadra: "Non è stata la nostra miglior partita, ma avremmo dovuto vincerla. Abbiamo creato occasioni e sbagliato troppo. Ci prendiamo questo pareggio e pensiamo già a mercoledì". Sguardo già rivolto alla Champions, il tecnico ha ribadito la fiducia nel gruppo: "I miei giocatori devono crederci. Andremo là con convinzione, con la maglia bianca e il nostro stemma. Sappiamo che il Bayern è favorito, ma noi saremo pronti".

Infine, su alcuni singoli come Bellingham e Carvajal, Arbeloa ha mostrato maggiore equilibrio: "Jude è un po’ stanco ma ha fatto una buona partita. Carvajal sta crescendo e sono contento di lui". Sul tema Liga, nessuna resa: "La perderemo solo quando sarà matematico. Fino ad allora continueremo a lottare".