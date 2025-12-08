Nuovo stop per il Real in Liga, Xabi Alonso: "Mi gioco il posto col City? Contano i 3 punti"

Dopo la sorprendente sconfitta per 2-0 del Real Madrid al Bernabéu contro il Celta, Xabi Alonso è apparso visibilmente contrariato in conferenza stampa. Il tecnico ha riconosciuto che la squadra non è stata al livello atteso: "Siamo arrabbiati, non era la partita che volevamo. L’infortunio iniziale di Militao ci ha colpito duramente e ci è mancata capacità di reazione. Abbiamo provato ad aggiustare alcune cose, ma non è bastato", ha ammesso.

Alonso ha insistito anche sull’intensità: "Avevamo preparato un match con ritmo, pressione alta e dominio del gioco, ma ci è mancato qualcosa in ogni zona del campo. Le tante assenze pesano: ogni nuova lesione complica la situazione". Uno dei momenti più delicati della conferenza è arrivato quando gli è stato chiesto dell’equilibrio emotivo della squadra: "La decisione dell’arbitro ci ha fatto perdere la calma. È stato troppo permissivo con le perdite di tempo e ha rotto il nostro ritmo. Il cartellino a Carreras? Molto discutibile. Non mi è piaciuto l’arbitraggio e la squadra ne ha risentito".

Nonostante il momento complicato, il tecnico non perde la fiducia: "Siamo tutti uniti. Le sconfitte fanno male, ma dobbiamo guardare avanti. Mercoledì arriva la Champions e dobbiamo mostrare un’altra faccia. Mi gioco il posto? È una partita da tre punti in Champions League, siamo in una buona posizione, è questo che conta. Vogliamo fare bene e giocare meglio di oggi". Su Mastantuono e Ceballos, Alonso ha spiegato: "Franco sta recuperando forma dopo la pubalgia, ha bisogno di continuità. Sono scelte tecniche".