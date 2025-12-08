Brasile, tutti i verdetti: Santos salvo, il Botafogo di Ancelotti alle qualificazioni di Libertadores

È terminato il campionato brasiliano di calcio con l'ultima giornata disputata ieri e sono arrivati gli ultimi verdetti: il Fluminense ottiene l'ultimo pass diretto per la fase a gironi della Copa Libertadores, mentre il Botafogo di Davide Ancelotti dovrà affrontare le qualificazioni insieme al Bahia. Santos salvo e qualificato alla Copa Sudamericana, retrocedono Ceara, Fortaleza, Juventude e Sport Recife.

Risultati

Atletico - MG Vasco 5-0

Botafogo - Fortaleza 4-2

Ceara - Palmeiras 1-3

Corinthians - Juventude 1-1

Fluminense - Bahia 2-0

Internacional - Bragantino 3-1

Santos - Cruzeiro 3-0

Sport Recife - Gremio 0-4

Vitoria - Sao Paulo 1-0

Mirassol - Flamengo 3-3

Classifica

Flamengo 79 (CAMPIONE)

Palmeiras 76 (in Copa Libertadores)

Cruzeiro 70 (in Copa Libertadores)

Mirassol 67 (in Copa Libertadores)

Fluminense 64 (in Copa Libertadores)

Botafogo RJ 63 (alle qualificazioni di Copa Libertadores)

Bahia 60 (alle qualificazioni di Copa Libertadores)

Sao Paulo 51 (in Copa Sudamericana)

Gremio 49 (in Copa Sudamericana)

Bragantino 48 (in Copa Sudamericana)

Atletico-MG 48 (in Copa Sudamericana)

Santos 47 (in Copa Sudamericana)

Corinthians 47 (in Copa Sudamericana)

Vasco 45

Vitoria 45

Internacional 44

Ceara 43 (retrocesso)

Fortaleza 43 (retrocesso)

Juventude 35 (retrocesso)

Sport Recife 17 (retrocesso)