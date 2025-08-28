Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Il Sunderland blinda il talento Rigg: il fantasista firma per altri 5 anni coi 'Black Cats'

© foto di José María Díaz Acosta
Oggi alle 14:57Calcio estero
di Tommaso Maschio

Il Sunderland ha annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo di uno dei suoi talenti come Chris Rigg. Il fantasista classe 2007, già finito nel mirino di diversi club all’estero – fra cui anche la Lazio in Italia -, ha infatti firmato un contratto fino al 2030 con il club biancorosso con cui è stato protagonista nella promozione in Premier League nella passata stagione con quattro gol messi a segno in 45 presenze.

"È fantastico firmare questo nuovo contratto. Avevo solo un'ambizione, ed era quella di trovare un accordo a lungo termine qui. È stato un percorso incredibile da quando ho debuttato a 15 anni, e adoro giocare qui ed essere qui ogni giorno, quindi sono assolutamente entusiasta. - sono le parole di Rigg ai canali ufficiali dopo la firma - Gli ultimi due anni sono volati, sembra ieri che ho debuttato in Championship, e un paio di settimane fa ho esordito in Premier League. È incredibile, non avrei potuto chiedere di meglio. Sono così grato a tutti coloro che mi hanno aiutato e sono così orgoglioso di far parte di questa squadra e di questo Club".

"Siamo lieti che Chris abbia deciso di affidare il suo futuro al Sunderland. È stato parte integrante del nostro successo la scorsa stagione e siamo entusiasti dei progressi che ha fatto dall'accademia al nostro gruppo senior. - prosegue il direttore sportivo Kristjaan Speakman - I suoi risultati finora sono impressionanti per un giovane giocatore, ma Chris, come il Club, guarda avanti e crediamo che sia una parte davvero importante del nostro futuro. Questo è un altro momento fantastico per la nostra accademia e il nostro staff, che si sono sviluppati, sono cresciuti e ora hanno mantenuto un talento di alto livello, che è fondamentale per la nostra strategia e la nostra cultura".

Il Sunderland blinda il talento Rigg: il fantasista firma per altri 5 anni coi 'Black...
