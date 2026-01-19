Infantino duro col Senegal: "Inaccettabile abbandonare il terreno di gioco in quel modo"

Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha duramente condannato l’atteggiamento del Senegal durante la finale della Coppa d'Africa, vinta dai Leoni della Teranga contro il Marocco (1-0 dopo i tempi supplementari). L’episodio chiave è stato il rigore assegnato ai padroni di casa a pochi istanti dalla fine del tempo regolamentare, subito dopo un gol annullato al Senegal, che ha portato parte della squadra a lasciare temporaneamente il campo.

"È inaccettabile abbandonare il terreno di gioco in questo modo", ha dichiarato Infantino in un comunicato diffuso lunedì all’AFP. Il presidente della FIFA ha stigmatizzato anche le tensioni scoppiate sulle tribune, dove alcuni tifosi senegalesi hanno tentato di invadere il campo, creando momenti di vera e propria guerriglia gestiti a fatica dagli steward e dalle forze dell’ordine. Infantino ha aggiunto: "La violenza non può essere tollerata nel nostro sport. È fondamentale rispettare le decisioni degli arbitri, dentro e fuori dal campo. Ogni altro comportamento mette a rischio l’essenza stessa del calcio. Le scene deplorevoli di oggi devono essere condannate e non devono mai più ripetersi".

Il presidente della FIFA ha anche invitato le autorità disciplinari della CAF a intervenire: "Le istanze competenti devono prendere le misure appropriate". Chissà se arriverà anche una condanna verso i giocatori del Marocco che hanno tentato di "rubare" l'asciugamano di Mendy...