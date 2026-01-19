La CAF condanna: "Comportamento inaccettabile di giocatori e staff, ci saranno sanzioni"

Era attesa da ore ed è finalmente arrivata la condanna della CAF agli episodi avvenuti durante la finale di Coppa d'Africa disputata ieri tra Senegal e Marocco. Questo il comunicato diffuso poco fa: "La Confederazione Africana di Calcio (CAF) esprime una netta condanna per il comportamento inaccettabile di alcuni giocatori e membri dello staff tecnico durante la finale della TotalEnergies Africa Cup of Nations 2025, disputata ieri sera a Rabat tra Marocco e Senegal.

La CAF ribadisce la propria ferma opposizione a qualsiasi comportamento inappropriato durante le partite, in particolare quelli rivolti agli arbitri o agli organizzatori della competizione. Tutti i filmati della partita sono attualmente oggetto di revisione e la questione sarà sottoposta agli organi competenti, affinché siano adottati provvedimenti adeguati nei confronti di chiunque sia ritenuto colpevole".