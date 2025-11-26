Aston Villa, Emery sul futuro di Elliott: "A gennaio decideremo, non ci stiamo pensando"

Il tecnico dell'Aston Villa, Unai Emery, ha lasciato intendere che il club rifletterà sul futuro di Harvey Elliott in vista del mercato di gennaio.

Elliott ha firmato con l'Aston Villa in prestito per tutta la stagione con obbligo di riscatto condizionato fissato a 35 milioni di sterline (e contro-riscatto a favore del Liverpool) per acquistarlo a titolo definitivo dal Liverpool in estate. Il 22enne ha iniziato da titolare solamente in una partita in Premier League da quando è passato a Villa Park, mentre è stato anche escluso da quattro delle convocazioni in cinque partite, considerando tutte le competizioni.

"Abbiamo molte partite e dobbiamo concentrarci sui giocatori che abbiamo ora", ha detto Emery quando gli è stato chiesto se Elliott ha un futuro a Villa prima della partita di giovedì contro BSC Young Boys in Europa League. "Non stiamo pensando alla finestra di trasferimento a gennaio. È uno dei nostri giocatori e speriamo che possa aiutarci, poi decideremo. Abbiamo molti giocatori che si comportano molto bene, ma si sta allenando molto bene". Finora Elliott ha collezionato appena cinque presenze complessive, per un totale di 167 minuti e un solo gol. Numeri desolanti per un giocatore di 22 anni in cerca di spazio e minuti.