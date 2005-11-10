Scandalo Manchester City, Van Dijk gira a largo: "Non è una buona idea commentarlo"

Brutta batosta per il Liverpool, finito al tappeto e con tre reti incassate dal Manchester City una volta ritrovatosi in inferiorità numerica per l'espulsione di Gravenberch al 62'. Tempo tre minuti che Haaland ha segnato il primo gol, poi Doku e Cherki hanno chiuso i giochi, per confermare il primato degli sky blues in vetta alla classifica di Premier League. Brutto pomeriggio per i Reds ad Anfield, ma il capitano Virgil Van Dijk non si è estromesso dalle dichiarazioni ai giornalisti nel post-partita.

Il punto sulla gara

Il difensore olandese e leader del Liverpool ha parlato a Sky Sports UK: "Il nostro primo tempo è stato buono. Abbiamo mostrato la nostra intensità, avremmo potuto fare meglio in alcune occasioni in cui siamo ripartiti in contropiede. Non erano occasioni clamorose, ma abbiamo dimostrato di voler vincere e ci abbiamo messo intensità, che è il minimo indispensabile", ha dichiarato in prima battuta. "Nel secondo tempo il cartellino rosso ha cambiato la partita, specialmente quando incassi un gol subito dopo. Il dato di fatto è che siamo rimasti in 10 uomini e abbiamo subito gol immediatamente, e a quel punto è diventata di nuovo una partita difficilissima contro di loro".

Due giudizi

Sull'atmosfera: "Penso che qui (ad Anfield) sia sempre fantastica, sono stato fortunato a giocare molte grandi partite su questo campo. Per altri giocatori magari è stato diverso, ma per quanto mi riguarda ero pronto a combattere e credo che lo abbiamo dimostrato, soprattutto nel primo tempo". Invece era attesissimo un parere sul verdetto di colpevolezza contro il Manchester City per violazioni finanziarie, a detta della Commissione Indipendente della Premier League a seguito di una lunga indagine, riguardante ben 9 stagioni: "L'unica cosa che posso dire, essendo una questione ancora in corso, è che ho davvero apprezzato questa rivalità", ha girato a largo Van Dijk. "Ma questo riguarda il campo, quello che è successo fuori dal campo è una storia completamente diversa. Trattandosi di una vicenda ancora in corso, non è una buona idea per me commentarla. Quando sarà fatta definitivamente chiarezza esprimerò senza dubbio i miei commenti al riguardo, ma per ora aspettiamo e vediamo”.