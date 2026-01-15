Ufficiale Keita saluta definitivamente il Werder: il Ferencvaros lo acquista a titolo definitivo

Naby Keïta non farà ritorno al Werder Brema. Il centrocampista guineano si trasferisce con effetto immediato al Ferencváros, club ungherese in cui era già in prestito dall’inizio del 2025. L’operazione diventa ora definitiva, anche se le due società hanno scelto di non rendere noti i dettagli economici dell’accordo.

La decisione arriva dopo mesi di valutazioni sul futuro del giocatore, che non rientrava più nei piani tecnici del club tedesco. A confermarlo è stato Clemens Fritz, direttore sportivo del Werder Brema, che in una nota ufficiale ha spiegato: "Dopo la conclusione del prestito abbiamo trovato una soluzione che soddisfa tutte le parti. Auguriamo a Naby il meglio per il suo futuro".

Arrivato in Germania nel 2023 dal Liverpool, Keïta non è mai riuscito a imporsi in Bundesliga. Con la maglia del Werder ha collezionato soltanto cinque presenze in campionato, pagando ancora una volta problemi fisici e una continuità mai realmente trovata. Il trasferimento in Ungheria, avvenuto inizialmente in prestito nel gennaio 2025, ha invece segnato una netta inversione di tendenza. Al Ferencváros, il centrocampista trentenne ha ritrovato spazio e fiducia, diventando una pedina importante nello scacchiere della squadra di Budapest. Finora ha totalizzato 28 presenze complessive, contribuendo anche al cammino del club nelle competizioni nazionali ed europee. Ora l’avventura ungherese diventa definitiva; per Keïta si tratta di una nuova opportunità di stabilità e rilancio, lontano dai riflettori dei grandi campionati, ma in un contesto competitivo in cui tornare protagonista.