Benfica, sfuma anche la Taça de Portugal. Mourinho: "Desistere? Mai, meritavamo di più"

José Mourinho ha commentato con lucidità la sconfitta del Benfica per 1-0 sul campo del Porto, che ha sancito l’eliminazione dalla Taça de Portugal. In conferenza stampa, il tecnico portoghese ha sottolineato come la sua squadra avrebbe meritato un risultato migliore: "Non è facile giocare al Dragão contro il Porto e farlo come abbiamo fatto… meritavamo sicuramente di più. Il gol mancato nei minuti finali è un esempio chiaro. Controlliamo bene il gioco, nonostante le assenze e le sostituzioni forzate. Sono orgoglioso dei miei ragazzi".

Particolare attenzione alle condizioni di Richard Ríos, entrato in campo nonostante problemi fisici e poi costretto a uscire per infortunio: "È una lesione importante, ma Ríos affronta la situazione con mentalità eccezionale. Non pensa al futuro, ma a come aiutare la squadra nei momenti cruciali. Non significa che giocherà contro il Rio Ave, ma continuerà a essere utile quest’anno". Sul piano motivazionale, il tecnico ha ribadito la propria filosofia: "Motivare questo gruppo non è difficile. È il Benfica, sono io: chi gioca qui deve dare sempre il massimo. L’obiettivo ora è vincere la prossima partita. Desistere? Mai".

Nonostante il k.o. e l’uscita dalla coppa, Mourinho trasmette fiducia e chiarezza: la stagione non è finita e il Benfica continuerà a lottare, con la mentalità che il tecnico ha sempre voluto instillare.