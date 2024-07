Ufficiale Kylian Mbappé al Real, il fratellino resta in Francia: Ethan ha firmato con il Lille

Ethan Mbappé non seguirà, almeno per il momento, le orme del fratello. Dopo aver lasciato il Paris Saint-Germain insieme a Kylian, il 17enne ha deciso di restare in Francia e accettare la corte del Lille: il giovane centrocampista ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2027.

"Siamo molto felici di dare il benvenuto a Ethan al Lille. La strategia del club, più che mai con l'arrivo di Bruno Genesio, si baserà soprattutto sullo sviluppo e l'integrazione di giovani talenti promettenti. Ethan incarna perfettamente questo profilo e troverà al LOSC tutto ciò che gli permetterà di continuare la sua crescita e il suo sviluppo, per accedere al livello più alto. Ringraziamo anche Ethan e la sua famiglia per la fiducia che hanno riposto in noi nonostante avessero tante altre richieste. È un segno di riconoscimento del buon lavoro svolto negli ultimi anni dallo staff del LOSC", ha dichiarato il presidente Olivier Létang.

Mbappé ha invece spiegato: "Sono molto felice di essere qui. Non vedo l'ora di iniziare questa avventura e di conoscere i miei nuovi compagni, lo staff e i tifosi. Per me, alla mia età, restare in Francia era la soluzione migliore per crescere. Penso che quello che mi ha presentato il Lille sia stato il progetto migliore, è uno dei migliori club in Francia. È un vero orgoglio poter giocare qui".