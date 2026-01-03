PSG, quattro defezioni per Luis Enrique nel derby col Paris FC: il punto dall'infermeria
Il Paris Saint-Germain dovrà fare i conti con quattro indisponibilità in vista del derby di domani sera contro il Paris FC, in programma al Parco dei Principi. Come comunicato dal club parigino nel consueto aggiornamento medico, nessuno dei giocatori coinvolti sarà a disposizione per la sfida.
Kang-In Lee sta proseguendo il lavoro individuale dopo l’infortunio muscolare alla coscia sinistra e non è ancora pronto per rientrare in gruppo. Tempi più lunghi invece per Quentin Ndjantou, fermo per un problema muscolare alla coscia destra che lo terrà fuori per diverse settimane.
Situazione diversa per Matvey Safonov, che sta svolgendo un programma di allenamento adattato dopo la frattura alla mano sinistra. Assente infine anche il giovane Martin James, costretto al riposo a causa di una sindrome influenzale. Luis Enrique dovrà dunque fare a meno di diverse rotazioni in un match comunque significativo per il calendario parigino.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.