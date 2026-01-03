Bayern Monaco, Musiala vuole stringere i tempi: allenamento in solitaria per recuperare

La voglia di tornare protagonista è già evidente. Jamal Musiala ha deciso di anticipare i tempi e di presentarsi al centro sportivo di Säbener Straße prima del resto della squadra del Bayern Monaco, che riprenderà ufficialmente gli allenamenti soltanto nel weekend con i consueti test fisici. Il centrocampista offensivo classe 2003 ha già svolto ieri una seduta mirata, alternando esercizi di rafforzamento e stabilità a una fase di lavoro individuale sul campo, ulteriore passo nel suo percorso di recupero.

Sono passati sei mesi dal grave infortunio rimediato il 5 luglio durante il Mondiale per Club negli Stati Uniti, quando uno scontro con Gianluigi Donnarumma nella sfida contro il Paris Saint-Germain gli causò la frattura del perone sinistro e la lussazione della caviglia. Da metà dicembre Musiala aveva già iniziato a riassaporare il lavoro con il gruppo, ma ora il rientro sembra sempre più vicino.

Il Bayern, attuale capolista della Bundesliga, tornerà ad allenarsi collettivamente domenica, in vista della ripresa ufficiale del campionato fissata per l’11 gennaio, quando all’Allianz Arena arriverà il Wolfsburg. Musiala lavora in silenzio, con un obiettivo chiaro: farsi trovare pronto il prima possibile.