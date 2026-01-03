Retroscena Farioli: il Porto non ha aperto a un eventuale trasferimento al Chelsea

Il calciomercato invernale si è aperto ufficialmente, ma in casa Porto le novità non arrivano dal campo. Le prime indiscrezioni, infatti, hanno riguardato la panchina: Francesco Farioli è stato accostato con insistenza al Chelsea come possibile successore di Enzo Maresca.

Secondo quanto riportato da A Bola, però, la posizione del Porto è chiara: nessuna apertura alla partenza dell’allenatore e nessuna intenzione, da parte dello stesso Farioli, di interrompere il percorso iniziato in stagione. Il tecnico resta pienamente concentrato sugli obiettivi fissati a inizio anno, con la volontà di portarli a termine senza distrazioni.

Lo stesso principio vale per la rosa. Il club non prevede cessioni dei giocatori chiave, né di quegli elementi che, pur non sempre titolari, svolgono un ruolo rilevante nello spogliatoio. La cosiddetta spina dorsale della squadra è considerata intoccabile in questa finestra di mercato.

L’unico scenario che potrebbe cambiare le carte in tavola è quello, sempre possibile nel calcio, di offerte capaci di avvicinarsi alle clausole rescissorie. Un’eventualità che, però, non preoccupa la dirigenza, forte di contratti lunghi e valutazioni elevate. A gennaio, insomma, il Porto sceglie la linea della continuità.