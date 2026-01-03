Lione, Fonseca: "Endrick non può giocare a Monaco. Fofana? Rientro vicino, ecco i tempi"

Alla vigilia della trasferta di campionato contro il Monaco il tecnico dell’Olympique Lione, Paulo Fonseca, ha fatto chiarezza sulle condizioni della rosa, soffermandosi in particolare sui giocatori ancora ai box. In conferenza stampa, l’allenatore ha spiegato che il gruppo è quasi al completo, eccezion fatta per alcune situazioni specifiche.

“A parte Endrick, che non può giocare a Monaco, Fofana e Nuamah, che non sono ancora disponibili, e Niakhaté, tutti gli altri sono pronti”, ha chiarito Fonseca. Sul rientro di Malick Fofana ed Ernest Nuamah, però, regna ancora una certa prudenza: “Per Malick il ritorno dovrebbe essere più vicino rispetto a Ernest, forse a fine gennaio. Per lui è un po’ più complicato”.

Il Lione, che finora ha dovuto fare i conti con diversi stop fisici, non è ancora riuscito a trovare un undici titolare stabile e continuativo. Tuttavia, la stagione è lunga e l’impressione è che il gruppo stia crescendo nel tempo. L’arrivo di Endrick potrà offrire nuove soluzioni offensive, ma al momento Fonseca preferisce non stravolgere gli equilibri, puntando sulla gradualità per ritrovare continuità e solidità.