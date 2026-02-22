Wirtz out contro il Nott. Forest, Slot spiega: "Non è al 100% e in Premier devi esserlo sempre"

Doveva partire titolare contro il Nottingham Forest, ma alla fine Florian Wirtz ha alzato bandiera bianca poco prima del calcio d’inizio. A fare chiarezza sulle condizioni del tedesco è stato Arne Slot, che ha spiegato che la decisione è stata presa per evitare rischi inutili: "Non era in grado di dare il 100%, o anche solo di avvicinarsi al 100%. Penso che dopo sei, sette o otto mesi in questo campionato abbia capito che, indipendentemente da quanto si sia forti con il pallone, a questo livello bisogna essere al massimo della condizioni".

Una scelta, dunque, legata esclusivamente alla condizione fisica del 22enne e alla volontà di non forzare i tempi. Slot ha poi aggiunto: "Abbiamo quindi deciso di non rischiarlo. Speriamo e ci aspettiamo che possa tornare con noi la prossima settimana, ma non si può mai sapere come evolvono le situazioni". Nessun allarme particolare, ma prudenza sì. Il Liverpool preferisce gestire con attenzione uno dei suoi uomini chiave, consapevole che in una stagione lunga e intensa ogni dettaglio può fare la differenza.