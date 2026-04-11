Un derby per andare a +9, la grande occasione del Barcellona: il 31à turno de LaLiga
Un derby che può valere il +9 in classifica. Il Barcellona affronterà al Camp Nou quest'oggi l'Espanyol per cercare l'allungo decisivo sul Real Madrid, fermato in casa sull'1-1 dal Girona nell'anticipo del venerdì sera. I blaugrana avranno una grande occasione in un match comunque molto atteso dalla formazione biancoblù. Sempre oggi sarà la volta dell'Atletico Madrid impegnato sul campo del Siviglia.
La 31a giornata
Venerdì 10 aprile
Real Madrid - Girona 1-1
Sabato 11 aprile
Real Sociedad - Alaves
Elche - Valencia
Barcellona - Espanyol
Siviglia - Atletico Madrid
Domenica 12 aprile
Osasuna - Betis Siviglia
Maiorca - Rayo Vallecano
Celta Vigo - Oviedo
Athletic Bilbao - Villarreal
Lunedì 13 aprile
Levante - Getafe
CLASSIFICA
Barcellona 76
Real Madrid 70
Villarreal 58
Atl. Madrid 57
Betis 45
Celta Vigo 44
Real Sociedad 41
Getafe 41
Osasuna 38
Espanyol 38
Ath. Bilbao 38
Girona 38
Vallecano 35
Valencia 35
Alaves 32
Maiorca 31
Siviglia 31
Elche 29
Levante 26
Oviedo 24
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.