Ufficiale Dieci anni di Everton per Micheal Keane: "Non immagino la mia vita senza Toffees"

Michael Keane prolungherà la sua avventura con l'Everton per la decima stagione consecutiva, dopo aver firmato un nuovo contratto annuale che lo legherà al club fino al giugno 2027. "Il difensore centrale, approdato ai Toffees dal Burnley nel 2017, ha finora collezionato 259 presenze totali con la maglia dei Blues, di cui 223 in Premier League, un traguardo che lo colloca al 14° posto nella classifica storica del club. Oltre alla solidità difensiva, il trentatreenne ha dimostrato un notevole fiuto del gol segnando 19 reti e consolidando il suo status internazionale guadagnando nove delle sue dodici presenze con la nazionale inglese proprio durante la permanenza a Goodison Park", si legge sul sito ufficiale dei Toffes.

Subito dopo la firma, Keane ha espresso tutto il suo attaccamento viscerale alla piazza, dichiarando che l'Everton è ormai "diventato parte di me". Il difensore ha poi aggiunto ai microfoni di evertontv: "Sono davvero felice. Questo club significa molto; è una di quelle cose facili da dire, ma per me è diventato un'identità, come una famiglia. Non potrei immaginare la mia vita senza l'Everton. Personalmente credo sia stata una stagione fantastica: ho giocato molto, probabilmente più di quanto mi aspettassi, e mi sono goduto ogni momento. Raggiungere il decimo anno qui è un grande traguardo di cui vado orgoglioso".

Guardando al futuro, Keane ha sottolineato il cambiamento positivo vissuto dal club negli ultimi tempi, mostrandosi entusiasta per le prospettive della squadra. "Dieci anni sono un lungo periodo; ho visto e vissuto tanto qui, ed è bello vedere che ora siamo in una posizione decisamente migliore rispetto al passato", ha spiegato il centrale inglese. "Affronto questa decima stagione con grande positività: pensare a ciò che possiamo ottenere e a dove possiamo arrivare è davvero stimolante".