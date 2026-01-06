Ufficiale L'Eyupspor saluta Thiam: l'ex Lanciano risolve a 6 mesi dalla fine del contratto

Si chiude un capitolo importante nella storia recente dell’Eyupspor. Il club turco e Mame Baba Thiam hanno deciso di separarsi di comune accordo, mettendo fine a un’avventura che ha lasciato il segno, soprattutto per l’impatto avuto dall’attaccante senegalese nel momento più ambizioso della crescita della società.

Arrivato a Istanbul nel gennaio 2024 dal Pendikspor, Thiam aveva firmato un contratto biennale con un Eyüpspor lanciato verso traguardi storici. Il suo inserimento è stato immediato e decisivo: promosso per la prima volta in Süper Lig, il club ha trovato nel senegalese il riferimento offensivo ideale. Nella sua prima stagione, Thiam si è imposto come leader tecnico e caratteriale, chiudendo il campionato con 15 gol e 2 assist in 32 presenze. Numeri che lo hanno reso il miglior marcatore della squadra e uno degli attaccanti più incisivi del campionato, contribuendo in modo determinante alla stabilità e alla competitività del neopromosso Eyüpspor.

La seconda annata, però, si è rivelata più complicata. In 14 partite disputate, Thiam è andato a segno soltanto due volte, faticando a ritrovare la continuità realizzativa. Nonostante il calo, l’attaccante ha mantenuto un atteggiamento esemplare, continuando a lavorare con professionalità e spirito di sacrificio. In un contesto più difficile, è comunque arrivato un traguardo personale di grande prestigio: Thiam è diventato il secondo miglior marcatore senegalese nella storia della Süper Lig, superando nomi illustri come Moussa Sow e consolidando il proprio status nel calcio turco.

Con l’avvicinarsi della scadenza contrattuale, club e giocatore hanno valutato il futuro e scelto una separazione consensuale. L’Eyüpspor ha ringraziato l'ex di Lanciano, Empoli, Avellino, Sassuolo e Inter per il contributo offerto in due stagioni memorabili, mentre il centravanti guarda ora a una nuova sfida sul mercato. Le strade si dividono nel segno del rispetto reciproco, come spesso accade nel naturale ciclo del calcio.