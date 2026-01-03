LaLiga, colpaccio Lisci: 1-1 contro l'Athletic Bilbao, Osasuna alla larga dalla zona calda
Finisce in parità tra Osasuna e Athletic in occasione della 18a giornata di LaLiga. Il gol dei padroni di casa è arrivato dopo la mezz’ora, con una punizione diretta "alla maledetta" di Ruben Garcia che ha sorpreso Unai Simon e purgato il Bilbao 1-0, finché nella ripresa è stato un dominio totale dei baschi e al 70’ hanno concretizzato la superiorità con il pareggio firmato Guruzeta.
Non è arrivato, tuttavia, il gol del sorpasso, così entrambe le squadre hanno dovuto dividersi un punto a testa: l'Athletic resta all'ottavo posto a -2 dal Celta, al contrario della ciurma di Alessio Lisci invece un pizzico più distante dalla zona retrocessione con 19 punti totali.
Il programma della 18^ giornata de LaLiga
Venerdì 2 giugno
Rayo Vallecano - Getafe 1-1
Sabato 3 giugno
Celta Vigo - Valencia 4-1
Osasuna - Athletic Club 1-1
Elche - Villarreal ore 18:30
Espanyol - Barcellona ore 21:00
Domenica 4 gennaio
Siviglia - Levante ore 14:00
Real Madrid - Real Betis ore 16:15
Alaves - Real Oviedo ore 18:30
Maiorca - Girona ore 18:30
Real Sociedad - Atletico Madrid 21:00
La classifica de LaLiga
1. Barcellona – 46 punti (18)
2. Real Madrid – 42 punti (18)
3. Atlético Madrid – 37 punti (18)
4. Villarreal – 35 punti (16)
5. Espanyol – 33 punti (17)
6. Betis – 28 punti (17)
7. Celta Vigo – 26 punti (18)
8. Athletic Bilbao – 24 punti (19)
9. Elche – 22 punti (17)
10. Getafe – 21 punti (18)
11. Siviglia – 20 punti (17)
12. Rayo Vallecano – 19 punti (18)
13. Osasuna – 19 punti (18)
14. Mallorca – 18 punti (17)
15. Alavés – 18 punti (17)
16. Real Sociedad – 17 punti (17)
17. Valencia – 16 punti (17)
18. Girona – 15 punti (17)
19. Real Oviedo – 11 punti (17)
20. Levante – 10 punti (16)