LaLiga, colpaccio Lisci: 1-1 contro l'Athletic Bilbao, Osasuna alla larga dalla zona calda

Finisce in parità tra Osasuna e Athletic in occasione della 18a giornata di LaLiga. Il gol dei padroni di casa è arrivato dopo la mezz’ora, con una punizione diretta "alla maledetta" di Ruben Garcia che ha sorpreso Unai Simon e purgato il Bilbao 1-0, finché nella ripresa è stato un dominio totale dei baschi e al 70’ hanno concretizzato la superiorità con il pareggio firmato Guruzeta.

Non è arrivato, tuttavia, il gol del sorpasso, così entrambe le squadre hanno dovuto dividersi un punto a testa: l'Athletic resta all'ottavo posto a -2 dal Celta, al contrario della ciurma di Alessio Lisci invece un pizzico più distante dalla zona retrocessione con 19 punti totali.

Il programma della 18^ giornata de LaLiga

Venerdì 2 giugno

Rayo Vallecano - Getafe 1-1

Sabato 3 giugno

Celta Vigo - Valencia 4-1

Osasuna - Athletic Club 1-1

Elche - Villarreal ore 18:30

Espanyol - Barcellona ore 21:00

Domenica 4 gennaio

Siviglia - Levante ore 14:00

Real Madrid - Real Betis ore 16:15

Alaves - Real Oviedo ore 18:30

Maiorca - Girona ore 18:30

Real Sociedad - Atletico Madrid 21:00

La classifica de LaLiga

1. Barcellona – 46 punti (18)

2. Real Madrid – 42 punti (18)

3. Atlético Madrid – 37 punti (18)

4. Villarreal – 35 punti (16)

5. Espanyol – 33 punti (17)

6. Betis – 28 punti (17)

7. Celta Vigo – 26 punti (18)

8. Athletic Bilbao – 24 punti (19)

9. Elche – 22 punti (17)

10. Getafe – 21 punti (18)

11. Siviglia – 20 punti (17)

12. Rayo Vallecano – 19 punti (18)

13. Osasuna – 19 punti (18)

14. Mallorca – 18 punti (17)

15. Alavés – 18 punti (17)

16. Real Sociedad – 17 punti (17)

17. Valencia – 16 punti (17)

18. Girona – 15 punti (17)

19. Real Oviedo – 11 punti (17)

20. Levante – 10 punti (16)