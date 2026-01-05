Brennan Johnson al Palace, Frank ammette: "Scelta giusta. Diventato leggenda in Europa"

È ufficiale ormai l'approdo di Brennan Johnson al Crystal Palace , concluso tre giorni fa per circa 40 milioni di euro (35 milioni di sterline), una buona cessione per il Tottenham che potrebbe anche decidere di reinvestire l'ammontare sul mercato di gennaio per un innesto. Magari in difesa, laddove vorrebbe aggiungere concorrenza a Romero e Van de Ven.

L’allenatore del Tottenham, Thomas Frank, si è sbilanciato nelle ultime ore in conferenza stampa a proposito dell'addio dell’attaccante gallese di 24 anni. Giocatore che, ai tempi di guida tecnica del Brentford, era stato avvicinato dal tecnico stesso: "Due situazioni diverse, due club diversi. Brennan si era in qualche modo guadagnato lo status di leggenda del club, segnando il gol della vittoria a Bilbao e vincendo l’incredibile trofeo della Europa League. Era andato bene come capocannoniere in tutte le competizioni", ha ricordato l'attuale tecnico degli Spurs.

"Poi è arrivato Mo Kudus, giocando sulla fascia destra, che è anche la posizione migliore di Brennan. Nei piani a lungo termine, c’è stata l’opportunità di venderlo ora e dargli la possibilità di provare qualcosa di nuovo, e quella è stata la decisione giusta", riconosce Frank. Perciò nessun rimorso. E a proposito del prezzo saldato dal Crystal Palace per assicurarsi Brennan Johnson: "Se è il prezzo giusto? Per quello c'è qualcuno che è molto bravo a negoziare i prezzi e a comprare e vendere giocatori, molto meglio di me, quindi quella è una domanda per loro".