La Germania si gioca il Mondiale, ma si ferma Kimmich. Nagelsmann: "Ci mancherà"

La Germania non può sbagliare. Stasera la sfida al Lussemburgo, con la Slovacchia che è indietro ai tedeschi soltanto per differenza reti e che oggi se la vedrà contro l'Irlanda del Nord. Poi lo scontro diretto di lunedì per decidere il primo posto.

Il ct Julian Nagelsmann deve affrontarla con una lista degli infortunati che si è allungata per lo stop del capitano Joshua Kimmich, che ha subito una lesione alla caviglia in allenamento: "Certamente ci mancherà" - ha spiegato il tecnico - ". Ma anche quando non è in campo, ha la capacità di guidare una squadra e di dire qualche parola ai giocatori. Sarà quindi importante anche domani, e lui lo sa", ha detto Nagelsmann.

Viste le assenze di Kimmich, Rudiger e Havertz per infortunio e anche di Fullkgrug, Gross e Ter Stegen (non convocati per altre ragioni), sarà Jonathan Tah ad indossare la fascia di capitano: "Non so nemmeno se lo sappia ancora. Ora sì", ha scherzato Nagelsmann, spiegando la sua decisione.

Inoltre, Nagelsmann ha sottolineato che Tah "Si è guadagnato la promozione grazie alle sue prestazioni. Dopo un periodo iniziale di adattamento al Bayern, sta disputando un'ottima stagione". Per Tah, la promozione rappresenta una novità assoluta, alla sua 42esima presenza in nazionale, guiderà la squadra in campo per la prima volta come capitano.