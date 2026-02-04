Benzema sbarca alla corte di Inzaghi: "L'Al Hilal è come il Real Madrid, ma in Asia"

Il mercato saudita regala un colpo di scena inatteso. Dopo due anni e mezzo all’Al-Ittihad, Karim Benzema ha deciso di restare nella Saudi Pro League ma con una maglia diversa, passando all’Al-Hilal al termine della sessione invernale. Un trasferimento che ha fatto discutere e che segna un nuovo capitolo nella carriera dell’ex Pallone d’Oro.

Presentato ufficialmente da pochi giorni, l’attaccante francese ha voluto salutare l’ambiente con parole cariche di entusiasmo: “Sono molto felice di far parte dell’Al-Hilal. È una squadra superba, con una grande storia e molti trofei. È come il Real Madrid, ma in Asia”. Un messaggio che chiarisce l’ambizione con cui Benzema affronta questa nuova esperienza.

Il contratto lo legherà ai campioni in carica fino a giugno 2027, per un’avventura di un anno e mezzo che lo vedrà ritrovare in rosa un connazionale come Theo Hernandez, allenato da Simone Inzaghi. A 39 anni, il vincitore del Pallone d’Oro 2022 dimostra di non voler abbassare l’asticella: il passaggio all’Al-Hilal non è solo una scelta contrattuale, ma la conferma di un desiderio ancora vivo di competere e lasciare il segno, anche lontano dall’Europa.