Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Camerun, l'ex CT Brys torna ad attaccare Eto'o: "Un narcisista, non vuole leader in squadra"

Camerun, l'ex CT Brys torna ad attaccare Eto'o: "Un narcisista, non vuole leader in squadra"TUTTO mercato WEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Oggi alle 13:12Calcio estero
Michele Pavese

A meno di un mese dall’inizio della Coppa d’Africa 2025, il Camerun si prepara ad affrontare la competizione tra tensioni e polemiche. Marc Brys, appena licenziato dal ruolo di commissario tecnico dei Leoni Indomabili, ha attaccato duramente il presidente della Federazione camerunese Samuel Eto’o, criticando le scelte sui convocati per il torneo che si disputerà in Marocco (21 dicembre-18 gennaio).

Il tecnico belga, 63 anni, ha denunciato ad Afrik Foot l’esclusione di elementi chiave come il portiere André Onana e gli attaccanti Vincent Aboubakar ed Eric Maxim Choupo-Moting. "Eto’o ha scartato giocatori importanti, leader, perché evidentemente la lista l’ha fatta lui", ha spiegato Brys. "Come si può affrontare un torneo di questo livello senza un portiere di livello mondiale o senza Aboubakar? Sono giocatori con carattere, che non si piegano al presidente".

Il tecnico non ha risparmiato parole dure nei confronti dell’ex attaccante del Barcellona: "È incredibile, ma non mi sorprende perché è un narcisista, che pensa di essere il più bello". Brys ha poi chiarito di essere ancora sotto contratto con la Fecafoot fino al 30 settembre 2026 e di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dal ministero dello Sport, che lo aveva nominato nell’aprile 2024, confermando così un contenzioso aperto con Eto’o sin dall’inizio.

Il clima attorno si fa quindi incandescente. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026, il Camerun non può permettersi ulteriori errori e l’esonero improvviso di Brys aggiunge un’ulteriore dose di instabilità. Il nuovo commissario tecnico David Pagou dovrà gestire un gruppo rinnovato a pochi giorni dal via della competizione, con la pressione di far dimenticare subito la tempesta mediatica e di preparare al meglio la squadra per la Coppa d’Africa.

Articoli correlati
Bufera in Camerun, il ct esonerato attacca Eto'o: "Scelta illegale e ridicola" Bufera in Camerun, il ct esonerato attacca Eto'o: "Scelta illegale e ridicola"
Camerun, svelati i convocati per la Coppa d'Africa: Onana assenza pesante, novità... Camerun, svelati i convocati per la Coppa d'Africa: Onana assenza pesante, novità Kofane
Terremoto Camerun: Brys esonerato a 20 giorni dalla Coppa d'Africa, chi è il nuovo... Terremoto Camerun: Brys esonerato a 20 giorni dalla Coppa d'Africa, chi è il nuovo CT
Altre notizie Calcio estero
Coppa Araba, Tunisia eliminata: profumo di "biscotto" tra Siria e Palestina nel match... Coppa Araba, Tunisia eliminata: profumo di "biscotto" tra Siria e Palestina nel match decisivo
Lione, abbiamo un problema: 5 rossi in 15 partite di Ligue 1, troppi match compromessi... Lione, abbiamo un problema: 5 rossi in 15 partite di Ligue 1, troppi match compromessi
Camerun, l'ex CT Brys torna ad attaccare Eto'o: "Un narcisista, non vuole leader... Camerun, l'ex CT Brys torna ad attaccare Eto'o: "Un narcisista, non vuole leader in squadra"
La tenuta di Gignac in Messico: acquapark, campi da calcio e basket e un cinema all'aperto... La tenuta di Gignac in Messico: acquapark, campi da calcio e basket e un cinema all'aperto
"Yamal 2.0" piace a tutti: più al centro del gioco, fondamentale anche in fase difensiva... "Yamal 2.0" piace a tutti: più al centro del gioco, fondamentale anche in fase difensiva
Il Fenerbahce mette Becao fuori rosa: "Decisione condivisa tra staff tecnico e società"... Il Fenerbahce mette Becao fuori rosa: "Decisione condivisa tra staff tecnico e società"
Grave lutto per Issiaga Sylla: è morta la moglie, i suoi ex club uniti nel cordoglio... Grave lutto per Issiaga Sylla: è morta la moglie, i suoi ex club uniti nel cordoglio
Slot o Salah? La dirigenza chiamata a prendere provvedimenti dopo le parole dell'egiziano... Slot o Salah? La dirigenza chiamata a prendere provvedimenti dopo le parole dell'egiziano
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
Le più lette
1 Torino-Milan, le probabili formazioni: Pulisic in dubbio fino all'ultimo, pronto Nkunku
2 Serie A, 14^ giornata LIVE: Zapata torna titolare. Loftus-Cheek più di Ricci
3 Udinese-Genoa, le probabili formazioni: Zaniolo e Davis sfidano Vitinha e Colombo
4 Pisa-Parma, le probabili formazioni: Nzola non si tocca, Guaita lascia il posto a Corvi
5 Bergomi: "Questa Juve è fatta per il 4-3-3". Marchegiani: "Non mi piace andare per tentativi"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, rifinitura pre Liverpool: out Akanji per sindrome influenzale. In dubbio per domani
Immagine top news n.1 Pulisic sta meglio e parte per Torino. Le ultime sul Milan in vista del posticipo di Serie A
Immagine top news n.2 Quando dall'inizio se non ieri? In casa Juve prosegue la gestione cervellotica di David
Immagine top news n.3 Spalletti e la postilla dedicata ad ADL: il suo lavoro ha prodotto tre grandi plusvalenze
Immagine top news n.4 Non bello come Spalletti, ma feroce come Conte: il Napoli dimostra perché è campione d'Italia
Immagine top news n.5 Roma, brutta caduta a Cagliari: la difesa è ciò che preoccupa di più. Ma la classifica ancora sorride
Immagine top news n.6 Juventus, esame di maturità fallito: anche Spalletti sbaglia le scelte
Immagine top news n.7 Milan, tocca a te: i rossoneri chiudono la giornata per la vetta. Classifica e probabili formazioni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Inler e la dritta ai fantacalcisti di tutta Italia su Lennon Miller Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chi considerava Diouf un flop ha sempre tempo per ricredersi
Immagine news podcast n.2 Tutto quello che c'è da sapere sul sorteggio dei gironi Mondiali di oggi
Immagine news podcast n.3 Ederson come Kvaratskhelia: può essere il grande addio di gennaio
Immagine news podcast n.4 L'ammissione di Manna: ecco dove il Napoli farà mercato a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: "Juve, così non si arriva in Champions. Ma Spalletti rimane l'uomo giusto"
Immagine news Serie C n.2 Petrone: “Ascoli in crescita, Ravenna da primo posto. Derby Brescia-Lumezzane speciale”
Immagine news Serie C n.3 Grammatica: “La terza serie va verso una C élite. Il caso Rimini è un campanello d’allarme”
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Conte può decidere il mercato di... Mourinho: Benfica contro il Napoli con l'acqua alla gola
Immagine news Serie A n.2 Stramaccioni sull'Inter: "Calhanoglu principe del campionato. Como in tilt per 20 minuti"
Immagine news Serie A n.3 Il Liverpool avrebbe deciso di escludere Salah dalla rosa per la sfida con l'Inter
Immagine news Serie A n.4 Conceicao punta, Yildiz spalle alla porta, tre filosofie in 90’: Spalletti, troppi tentativi. E la Juve non va
Immagine news Serie A n.5 Bonazzoli torna a fare la differenza in A. E su Vardy: "Cerco di rendergli la partita più facile"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Dovbyk ha smaltito l'infortunio: l'ucraino è tornato parzialmente in gruppo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, il Modena vola sull'asse Massolin-Mendes: 1-0 al Catanzaro all'intervallo
Immagine news Serie B n.2 Pohjanpalo si riprende il Palermo: dopo la flessione ecco sei gol in tre giornate
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella, Chiappella: "La posizione dello Spezia non cancella i valori in campo"
Immagine news Serie B n.4 Palermo, Palumbo: "Ci godiamo questa vittoria. Alla Sampdoria ci penseremo poi"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, lesione al soleo destro per Insigne: contro il Venezia non ci sarà
Immagine news Serie B n.6 Modena-Catanzaro, le formazioni ufficiali: Massolin dal 1° con Mendes. C'è Bettella
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Okaka è una scommessa vinta. Il Ravenna si gode un ritrovato bomber: finora sempre decisivo
Immagine news Serie C n.2 Novara furioso con l'arbitraggio: "Il Vicenza non ha bisogno di aiuti. Siamo arrabbiati e preoccupati"
Immagine news Serie C n.3 Union Brescia, si va verso la fiducia a tempo per Diana: Ternana sfida decisiva
Immagine news Serie C n.4 Ternana, Ferrero: "A gennaio via 4-5 giocatori pensionati. E dentro 2 rinforzi per volare"
Immagine news Serie C n.5 Union Brescia, traballa la panchina di Diana: tre le opzioni sul tavolo di Pasini e Ferretti
Immagine news Serie C n.6 Salernitana, strada in salita per la B. Il club blinda Raffaele, i tifosi fischiano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Torino-Milan, Allegri cerca i tre punti per restare in vetta
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Napoli Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio Bologna
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como Women secondo, Sottili: "Questa squadra sa soffrire nei momenti di difficoltà"
Immagine news Calcio femminile n.2 Insulti sessisti all'arbitra di Moncalieri-Pro Palazzolo femminile: "Vai a lavare i piatti"
Immagine news Calcio femminile n.3 La Juventus si prepara alla sfida col St. Polten: tutte a disposizione di mister Canzi
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Inter a valanga sul Genoa. Il Como vola al secondo posto
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, Kruse lancia il Como al secondo posto: 1-0 al Parma
Immagine news Calcio femminile n.6 Parma-Como Women, le formazioni ufficiali: Chidiac dall'inizio. Lonati guida le ducali
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Si rompono tutti, si può fare qualcosa?