Camerun, l'ex CT Brys torna ad attaccare Eto'o: "Un narcisista, non vuole leader in squadra"

A meno di un mese dall’inizio della Coppa d’Africa 2025, il Camerun si prepara ad affrontare la competizione tra tensioni e polemiche. Marc Brys, appena licenziato dal ruolo di commissario tecnico dei Leoni Indomabili, ha attaccato duramente il presidente della Federazione camerunese Samuel Eto’o, criticando le scelte sui convocati per il torneo che si disputerà in Marocco (21 dicembre-18 gennaio).

Il tecnico belga, 63 anni, ha denunciato ad Afrik Foot l’esclusione di elementi chiave come il portiere André Onana e gli attaccanti Vincent Aboubakar ed Eric Maxim Choupo-Moting. "Eto’o ha scartato giocatori importanti, leader, perché evidentemente la lista l’ha fatta lui", ha spiegato Brys. "Come si può affrontare un torneo di questo livello senza un portiere di livello mondiale o senza Aboubakar? Sono giocatori con carattere, che non si piegano al presidente".

Il tecnico non ha risparmiato parole dure nei confronti dell’ex attaccante del Barcellona: "È incredibile, ma non mi sorprende perché è un narcisista, che pensa di essere il più bello". Brys ha poi chiarito di essere ancora sotto contratto con la Fecafoot fino al 30 settembre 2026 e di non aver ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dal ministero dello Sport, che lo aveva nominato nell’aprile 2024, confermando così un contenzioso aperto con Eto’o sin dall’inizio.

Il clima attorno si fa quindi incandescente. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2026, il Camerun non può permettersi ulteriori errori e l’esonero improvviso di Brys aggiunge un’ulteriore dose di instabilità. Il nuovo commissario tecnico David Pagou dovrà gestire un gruppo rinnovato a pochi giorni dal via della competizione, con la pressione di far dimenticare subito la tempesta mediatica e di preparare al meglio la squadra per la Coppa d’Africa.