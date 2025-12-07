LaLiga, 15ª giornata: Real per tornare a -1 dal Barcellona, Celta Vigo permettendo

La giornata di oggi manda in scena quattro partite di Liga, valide per la 15ª giornata. Si parte con Elche-Girona, con in palio punti pesanti in chiave salvezza. Valencia-Siviglia e il confronto tra due nobili decadute, mentre quello tra Espanyol e Rayo Vallecano è un match tra chi vuole restare in alto e chi invece è chiamato a tenere lontani i bassifondi. In chiusura, ecco Real Madrid-Celta Vigo: i Blancos, dopo il successo di ieri del Barcellona, non hanno altro risultato se non la vittoria per tenere il passo dei rivali. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

LALIGA - 15ª GIORNATA

Oviedo-Maiorca 0-0

Villarreal-Getafe 2-0

Alaves-Real Sociedad 1-0

Real Betis-Barcellona 3-5

Athletic-Atletico Madrid 1-0

Elche-Girona

Valencia-Siviglia

Espanyol-Rayo Vallecano

Real Madrid-Celta Vigo

Osasuna-Levante

CLASSIFICA

1. Barcellona 40**

3. Real Madrid 36*

2. Villarreal 35*

4. Atletico Madrid 31**

5. Betis 24*

6. Espanyol 24

7. Athletic Bilbao 23**

8. Getafe 20*

9. Alavés 18*

10. Real Sociedad 16*

11. Siviglia 16

12. Celta Vigo 16

13. Elche 16

14. Rayo Vallecano 16

15. Maiorca 14*

16. Valencia 13

17. Osasuna 12

18. Girona 12

19. Oviedo 10*

20. Levante 9

* una partita in più

** due partite in più