LaLiga, 15ª giornata: Real per tornare a -1 dal Barcellona, Celta Vigo permettendo
La giornata di oggi manda in scena quattro partite di Liga, valide per la 15ª giornata. Si parte con Elche-Girona, con in palio punti pesanti in chiave salvezza. Valencia-Siviglia e il confronto tra due nobili decadute, mentre quello tra Espanyol e Rayo Vallecano è un match tra chi vuole restare in alto e chi invece è chiamato a tenere lontani i bassifondi. In chiusura, ecco Real Madrid-Celta Vigo: i Blancos, dopo il successo di ieri del Barcellona, non hanno altro risultato se non la vittoria per tenere il passo dei rivali. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
LALIGA - 15ª GIORNATA
Oviedo-Maiorca 0-0
Villarreal-Getafe 2-0
Alaves-Real Sociedad 1-0
Real Betis-Barcellona 3-5
Athletic-Atletico Madrid 1-0
Elche-Girona
Valencia-Siviglia
Espanyol-Rayo Vallecano
Real Madrid-Celta Vigo
Osasuna-Levante
CLASSIFICA
1. Barcellona 40**
3. Real Madrid 36*
2. Villarreal 35*
4. Atletico Madrid 31**
5. Betis 24*
6. Espanyol 24
7. Athletic Bilbao 23**
8. Getafe 20*
9. Alavés 18*
10. Real Sociedad 16*
11. Siviglia 16
12. Celta Vigo 16
13. Elche 16
14. Rayo Vallecano 16
15. Maiorca 14*
16. Valencia 13
17. Osasuna 12
18. Girona 12
19. Oviedo 10*
20. Levante 9
* una partita in più
** due partite in più
