Barcellona, nessun colpo last-minute. Laporta: "Cancelo ci basta, mercato chiuso"

Il Barcellona affronta la fine del mercato invernale in un clima di calma e sicurezza. Capolista in Liga prima della trasferta di questa sera contro l'Elche, il club catalano sorride anche per il cammino in Champions League: grazie al convincente 4-1 rifilato al Copenaghen, i blaugrana sono già qualificati per gli ottavi di finale, dove affronteranno la vincente del match tra PSG e Monaco oppure di Qarabag-Newcastle.

Sul fronte mercato, il presidente Joan Laporta ha chiarito che per il Barça la finestra invernale si può considerare praticamente chiusa. Il club ha preso Joao Cancelo in prestito dall’Al-Hilal e, contemporaneamente, ha ceduto Dro Fernandez al PSG per 8,2 milioni di euro. "Abbiamo raggiunto i nostri obiettivi - ha spiegato Laporta a La Vanguardia -. Abbiamo preso un difensore versatile e riteniamo concluso il mercato".

Non sono previste altre partenze o arrivi, nonostante alcuni giovani come Marc Casado e Marc Bernal cerchino maggiore minutaggio. "Sono giocatori del nostro vivaio, parte integrante del nostro modello: un mix tra talenti della Masia e calciatori internazionali di grande qualità", ha aggiunto il presidente. Anche l’allenatore Flick può lavorare con maggiore serenità, concentrandosi su Liga e Champions. Laporta ha inoltre sottolineato l’unicità del modello societario del Barça: "Tra gli otto club qualificati agli ottavi, siamo l'unico di proprietà dei soci. Gli altri hanno un proprietario, cosa assolutamente legittima, ma il nostro sistema funziona e produce risultati".