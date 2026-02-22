Il Barcellona non sbaglia e torna in testa: tutto facile per i catalani, Levante battuto 3-0
Missione compiuta e controsorpasso in classifica. Il Barcellona batte 3-0 il Levante e si riprende la vetta de LaLiga, superando il Real Madrid, sconfitto ieri dall'Osasuna di Alessio Lisci.
Partita già indirizzata nel primo tempo dalle reti di Bernal e de Jong e chiusa nella ripresa, con il gol di Fermin a dieci minuti dalla fine.
Il programma della 25^ giornata
Venerdì 20 febbraio
Athletic Bilbao - Elche 2-1
Sabato 21 febbraio
Real Sociedad - Real Oviedo 3-3
Real Betis - Rayo Vallecano 1-1
Osasuna - Real Madrid 2-1
Atlético Madrid - Espanyol 4-2
Domenica 22 febbraio
Getafe - Siviglia 0-1
Barcellona - Levante 3-0
Celta Vigo - Maiorca ore 18:30
Villarreal - Valencia ore 21:00
Lunedì 23 febbraio
Alaves - Girona ore 21:00
Questa la classifica de LaLiga
1. Barcellona – 61 pt (25 partite)
2. Real Madrid – 60 pt (25)
3. Villarreal – 48 pt (24)
4. Atlético Madrid – 48 pt (25)
5. Real Betis – 42 pt (25)
6. Espanyol – 35 pt (25)
7. Celta Vigo – 34 pt (24)
8. Athletic Bilbao – 34 pt (25)
9. Osasuna – 33 pt (25)
10. Real Sociedad – 32 pt (25)
11. Getafe – 29 pt (25)
12. Girona – 29 pt (24)
13. Siviglia – 29 pt (25)
14. Rayo Vallecano – 26 pt (24)
15. Alavés – 26 pt (24)
16. Valencia – 26 pt (24)
17. Elche – 25 pt (25)
18. Maiorca – 24 pt (24)
19. Levante – 18 pt (25)
20. Real Oviedo – 17 pt (24)