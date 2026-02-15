LaLiga, Bilbao corsaro a Oviedo: decide il solito Oihan Sancet con il rigore decisivo

Al Carlos Tartiere, l'Oviedo aveva acceso le speranze dei propri tifosi grazie a una prodezza di Ilyas Chaira, che al 30° minuto ha sbloccato il match con un gol d'autore. Tuttavia, l'illusione dei padroni di casa si è scontrata con la determinazione dell'Athletic Bilbao, capace di cambiare marcia e ribaltare l'inerzia della sfida subito dopo l'intervallo. La rimonta dei biancorossi è iniziata al 58° minuto con un autentico "missile" dalla distanza di Mikel Jauregizar, che ha trafitto il portiere avversario ristabilendo l'equilibrio. Il sorpasso definitivo è arrivato al 71°, quando Oihan Sancet ha mantenuto la freddezza necessaria per trasformare il calcio di rigore del 2-1, completando così il recupero per la formazione ospite

Venerdì 13 febbraio

Elche-Osasuna 0-0

Sabato 14 febbraio

Espanyol-Celta Vigo 2-2

Getafe-Villarreal 2-1

Siviglia-Alaves 1-1

Real Madrid-Real Sociedad 4-1



Domenica 15 febbraio

Real Oviedo-Athletic Club 1-2

Rayo Vallecano-Atletico Madrid

Levante-Valencia

Maiorca-Betis

Lunedì 16 febbraio:

Girona-Barcellona

La classifica

1. Real Madrid 60 (24)

2. Barcellona 58 (23)

3. Atletico Madrid 45 (23)

4. Villarreal 45 (24)

5. Betis 39 (24)

6. Espanyol 34 (23)

7. Celta Vigo 34 (24)

8. Real Sociedad 31 (24)

9. Ath. Bilbao 31 (24)

10. Osasuna 30 (24)

11. Getafe 29 (24)

12. Girona 26 (23)

13. Siviglia 26 (24)

14. Alaves 26 (24)

15. Elche 25 (24)

16. Maiorca 24 (23)

17. Valencia 23 (23)

18. Vallecano 22 (22)

19. Levante 18 (22)

20. Oviedo 16 (23)