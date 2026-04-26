Stoccarda, il pareggio con il Werder Brema vale il quarto posto: finisce 1-1
Termina 1-1 la sfida fra Stoccarda e Werder Brema valida per la 31ª giornata di Bundesliga. Al gol di Jens Stage per la formazione ospite nel primo tempo, ha risposto il bosniaco Demirovic nella ripresa. Un punto che permette allo Stoccarda di restare al quarto posto, l'ultimo valido per la qualificazione in Champions, mentre il Brema sale a quota 32 e vede la salvezza.
Bundesliga, il programma del 31° turno
Venerdì 24 aprile
Lipsia - Union Berlino 3-1
Sabato 25 aprile
Mainz - Bayern Monaco 3-4
Wolfsburg - Borussia M’gladbach 0-0
Augsburg - Eintracht Francoforte 1-1
Colonia - Bayer Leverkusen 1-2
Heidenheim - St. Pauli 2-0
Amburgo - Hoffenheim 1-2
Domenica 26 aprile
Stoccarda - Werder Brema 1-1
Borussia Dortmund - Friburgo
Classifica
Bayern Monaco 82
Borussia Dortmund 64
Lipsia 62
Stoccarda 57
Hoffenheim 57
Leverkusen 55
Friburgo 43
Francoforte 43
Augsburg 37
Mainz 34
Werder Brema 32
Union Berlino 32
Mönchengladbach 32
Colonia 31
Amburgo 31
St Pauli 26
Wolfsburg 25
Heidenheim 22