LaLiga, Simeone sbatte sul Levante: dopo la Champions, solo uno 0-0 per l'Atletico

Si chiude per l'Atletico Madrid una settimana di certo poco esaltante, iniziata con il ko in Champions contro il Bodo/Glimt che è valso l'accesso ai playoff e proseguita con lo 0-0 in Liga contro il Levante. I Colchoneros non approfittano del pari del Villarreal e ora possono vedere le due capofila Barcellona e Real Madrid allontanarsi ancora di più. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Questo il programma della 22ª giornata

Venerdì 30 gennaio

Espanyol - Alaves 1-2

Sabato 31 gennaio

Real Oviedo - Girona 1-0

Osasuna - Villarreal 2-2

Levante - Atletico Madrid 0-0

Elche - Barcellona ore 21.00

Domenica 1 febbraio

Real Madrid - Rayo Vallecano ore 14:00

Real Betis - Valencia ore 16:15

Getafe - Celta Vigo ore 18:30

Athletic Club - Real Sociedad ore 21:00

Lunedì 2 febbraio

Maiorca - Siviglia ore 21:00

Questa la classifica

1. Barcellona – 52 punti (21 partite giocate)

2. Real Madrid – 51 punti (21)

3. Atlético Madrid – 45 punti (22)

4. Villarreal – 42 punti (21)

5. Espanyol – 34 punti (22)

6. Betis – 32 punti (21)

7. Celta Vigo – 32 punti (21)

8. Real Sociedad – 27 punti (21)

9. Osasuna – 26 punti (22)

10. Alavés – 23 punti (22)

11. Girona – 25 punti (22)

12. Elche – 24 punti (21)

13. Siviglia – 24 punti (21)

14. Atletico Bilbao – 24 punti (21)

15. Valencia – 23 punti (21)

16. Rayo Vallecano – 22 punti (21)

17. Getafe – 22 punti (21)

18. Maiorca – 21 punti (21)

19. Levante – 18 punti (21)

20. Real Oviedo – 16 punti (22)