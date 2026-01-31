Premier League, rimonta da sogno del Chelsea: West Ham battuto 3-2, Blues quarti
Derby altamente spettacolare quello tra Chelsea e West Ham, andato in scena oggi e valido per la 24ª giornata di Premier League. Ottimo inizio degli Hammers, capaci di portarsi sullo 0-2 dopo 36 minuti grazie alle reti di Bowen e Summerville. Grande reazione dei Blues - freschi di vittoria sul Napoli in Champions - nella ripresa, avviando la rimonta con Pedro Neto e completandola in seguito con i gol di Cucurella ed Enzo Fernandez. Tensione nel finale, con il rosso a Todibo. Chelsea momentaneamente quarto, West Ham sempre in zona retrocessione. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 24ª giornata
Sabato 31 gennaio
Brighton - Everton 1-1
Wolverhampton - Bournemouth 0-2
Leeds - Arsenal 0-4
Chelsea - West Ham 3-2
Liverpool - Newcaste ore 21.00
Domenica 1 febbraio
Aston Villa - Brentford ore 15:00
Manchester United - Fulham ore 15:00
Nottingham Forest - Crystal Palace ore 15:00
Tottenham - Manchester City ore 17:30
Lunedì 2 febbraio
Sunderland - Burnley ore 21:00
Questa la classifica
1. Arsenal – 53 punti (24 partite giocate)
2. Manchester City – 46 punti (23)
3. Aston Villa – 46 punti (23)
4. Chelsea – 40 punti (24)
5. Manchester United – 38 punti (23)
6. Liverpool – 36 punti (23)
7. Fulham – 34 punti (23)
8. Everton – 34 punti (24)
9. Brentford – 33 punti (23)
10. Newcastle – 33 punti (23)
11. Sunderland – 33 punti (23)
12. AFC Bournemouth – 33 punti (24)
13. Brighton & Hove Albion – 31 punti (24)
14. Tottenham – 28 punti (23)
15. Crystal Palace – 28 punti (23)
16. Leeds – 26 punti (24)
17. Nottingham Forest – 25 punti (23)
18. West Ham – 20 punti (24)
19. Burnley – 15 punti (23)
20. Wolverhampton – 8 punti (24)