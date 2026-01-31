Bundesliga, altro stop per il Bayern Monaco: capolista bloccata dall'Amburgo sul 2-2
Sembra difficile da credere, ma anche il Bayern Monaco può conoscere un momento di flessione. Dopo la sconfitta contro l'Augsburg, i bavaresi non vanno oltre il 2-2 contro l'Amburgo. Kane e Luis Diaz i soliti mattatori della squadra di Kompany, ma le loro reti non bastano per i 3 punti. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 20ª giornata
Venerdì 30 gennaio
Colonia - Wolfsburg 1-0
Sabato 31 gennaio
Eintracht Francoforte - Bayer Leverkusen 1-3
Lipsia - Mainz 1-2
Werder Brema - Borussia Monchengladbach 1-1
Augusta - St. Pauli 2-1
Hoffenheim - Union Berlino 3-1
Amburgo - Bayern Monaco 2-2
Domenica 1 febbraio
Stoccarda - Friburgo ore 15:30
Borussia Dortmund - Heidenheim ore 17:30
Questa la classifica
1. Bayern Monaco 51 punti*
2. Borussia Dortmund 42
3. Hoffenheim 42*
4. Lipsia 36*
5. Stoccarda 36
6. Leverkusen 35
7. Friburgo 27
8. Eintracht Francoforte 27*
9. Union Berlino 24*
10. Colonia 23*
11. Augusta 22*
12. Borussia Mönchengladbach 21*
13. Amburgo 19*
14. Wolfsburg 19*
15. Werder Brema 19*
16. Magonza 18*
17. St.Pauli 14*
18. Heidehneim 13
* Una partita in più