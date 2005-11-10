Laporta e quelle parole su Fabregas che non arrivano per caso

Quando Joan Laporta parla non lo fa mai per caso. I suoi sono messaggi tra le righe, le parole contano e son sempre studiate. Nelle scorse ore al Corriere dello Sport ha spiegato tante cose. Dai retroscena su Lautaro Martinez, che era concretamente un obiettivo del suo Barcellona salvo poi scontrarsi con le resistenze immediate dell'Inter e del giocatore fino a un allenatore che i Blaugrana conoscono bene.

La 'lettera' d'amore per Cesc Fabregas

Siccome nulla è casuale con Laporta, allora vanno tenute di conto le dichiarazioni fatte su Cesc Fabregas, attuale tecnico del Como. "Fabregas conosce la nostra mentalità e la visione del Barça meglio di chiunque altro. Qui è cresciuto e questa sarà sempre casa sua, e poi il suo modo di intendere il calcio ci piace. Ora però abbiamo un grande tecnico come Flick. E avete visto cosa è in grado di fare".

Un messaggio per il futuro

Le dichiarazioni sono da analizzare dunque con attenzione. Sono un attestato di stima per Hansi Flick, perno ora e domani del progetto dei catalani. Il tedesco ha ridato una fortissima identità al Barcellona, sta valorizzando tutti gli asset societari, ha dato una straordinaria centralità a Lamine Yamal, ha trasformato ed elevato il valore di Raphinha. Però i grandi club, e il Barcellona in questo è maestro, pianificano l'oggi, il domani e il dopodomani. E per questo Fabregas non può non essere un nome nel mirino del Barcellona. E' un'ammissione d'intenti su quel che verrà. E il Como lo sa bene, così come l'allenatore di una delle grandi realtà del calcio italiano. E internazionale.