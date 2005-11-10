Leeds United e Nottingham Forest sono sulle tracce di Jamael John-Baptiste, giovane attaccante del Watford che sta attirando l'attenzione per le sue prestazioni nei campionati giovanili inglesi. Il classe 2008, 18 anni, si è messo in evidenza con le formazioni dell'Academy, convincendo diversi club a seguirne da vicino la crescita.

Secondo quanto riportato da Football Insider, entrambe le società hanno inviato osservatori per visionarlo nelle recenti partite delle squadre giovanili. Nel corso della stagione 2026-27, John-Baptiste ha realizzato 15 gol tra Under 18 e Under 21.

Leeds e Nottingham Forest seguono il talento del Watford

Leeds e Nottingham Forest sono interessate a giovani profili da inserire nei rispettivi progetti a lungo termine. Per John-Baptiste, entrambe potrebbero rappresentare un'opportunità per proseguire il proprio percorso di crescita e avvicinarsi al calcio dei grandi.

Il Watford, però, vorrebbe trattenere il diciottenne, considerato un talento dal futuro promettente. Il club di Championship rischia di perdere un attaccante sul quale punta molto.

John-Baptiste ha già avuto esperienze nei settori giovanili di Tottenham e Brentford, due importanti realtà del calcio inglese. Per ora non risultano offerte ufficiali da parte di Leeds e Nottingham Forest, ma l'interesse è concreto e gli osservatori continueranno a seguirlo nel corso della stagione.