Martin Zubimendi potrebbe lasciare l'Arsenal già nella finestra di mercato di gennaio. Il centrocampista spagnolo fatica a trovare spazio nella squadra di Mikel Arteta e starebbe valutando l'ipotesi di cambiare aria per avere maggiore continuità. Secondo AS, i Gunners hanno fissato il prezzo del cartellino a 70 milioni di euro.

Liverpool, Chelsea e Real Madrid alla finestra

Arrivato dalla Real Sociedad, Zubimendi è scivolato nelle gerarchie di Arteta, alle spalle di Declan Rice, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard e Myles Lewis-Skelly. Il suo impiego è stato così limitato soprattutto alle competizioni di coppa.

Nonostante lo scarso minutaggio, il centrocampista continua a godere di grande considerazione in Europa. Liverpool e Chelsea hanno già avviato i primi contatti per valutare un possibile trasferimento. I Blues sarebbero al momento la società più vicina ad avviare una trattativa, mentre i Reds, pur apprezzando da tempo il giocatore, starebbero dando priorità ad altri obiettivi, tra cui Alex Scott e Lamine Camara.

Lo spagnolo aveva manifestato pubblicamente la volontà di restare a Londra, ma sarebbe ora più aperto a una partenza per trovare maggiore continuità. L'Arsenal, forte delle alternative a disposizione di Arteta, potrebbe quindi prendere in considerazione la cessione già a gennaio.