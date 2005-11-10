Manchester United, Robinson nel mirino per gennaio: il Fulham chiede 35 milioni
Daniel Uccellieri
Il Manchester United punta Antonee Robinson. I Red Devils starebbero preparando un'offerta da 25 milioni di sterline per il terzino del Fulham, con Mauricio Pochettino intenzionato a riabbracciare il nazionale statunitense nella finestra di mercato di gennaio.
Secondo Hooligan Soccer, Robinson è un obiettivo prioritario dello United, che avrebbe già avviato i primi contatti attraverso intermediari. Anche Liverpool, Newcastle e Chelsea seguono il giocatore, protagonista di una stagione positiva con il Fulham.
Pochettino vuole Robinson
Il tecnico argentino conosce Robinson dai tempi della nazionale statunitense e apprezza la sua velocità, le qualità offensive e il contributo difensivo. Il terzino potrebbe garantire ampiezza ed energia sulla fascia.
Il Fulham, però, non intende lasciarlo partire facilmente. Il club londinese valuta il giocatore circa 35 milioni di sterline e può contare su un contratto fino al 2028. Per convincere i Cottagers, dunque, il Manchester United potrebbe essere costretto ad aumentare la propria offerta.