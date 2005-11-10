Rodrygo si avvicina al ritorno in campo dopo la rottura del legamento crociato rimediata a marzo. L'attaccante brasiliano si sta allenando al centro sportivo Rei Pelé di Santos ed è entrato nella fase finale del recupero. Il rientro è previsto tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Il brasiliano, che ha saltato l'ultimo Mondiale, dovrà però fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita al Real Madrid, dove Yan Diomandé e Arda Güler stanno brillando. Una situazione che ha attirato l'interesse di diverse società, tra cui il Santos.

Il Santos sogna il ritorno di Rodrygo

Secondo ESPN Brasil, il club brasiliano vorrebbe riportare a casa il suo ex giocatore con un prestito per la prima parte della stagione, da gennaio a giugno 2027. Ci sarebbero già stati alcuni contatti con il Real Madrid per valutare la fattibilità dell'operazione.

Le possibilità di riuscita, tuttavia, sarebbero molto limitate: i Blancos continuano a puntare su Rodrygo e non avrebbero intenzione di privarsene, nemmeno temporaneamente.

Anche il giocatore vorrebbe riconquistare il proprio posto a Madrid. Durante la convalescenza si sarebbe sentito sostenuto dalla società e, nonostante l'interesse di diversi club di Premier League, la sua intenzione sarebbe quella di restare.

Il Santos, però, non vuole rinunciare al tentativo. Negli ultimi mesi il club ha già riportato in Brasile diversi nomi importanti, tra cui Philippe Coutinho, Gabigol, Everton Cebolinha e Neymar.