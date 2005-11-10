Il difensore del Real Madrid Antonio Rüdiger ha rilasciato un'intervista esclusiva a The Athletic, nella quale ha parlato di Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Xabi Alonso e molti altri argomenti. Sul compagno brasiliano, Rüdiger ha dichiarato: "Vedo un uomo che lavora duramente e sta facendo di tutto per cambiare la situazione. Abbiamo bisogno del miglior Vinicius, sia fisicamente che mentalmente. È un giocatore molto importante per noi".

Rüdiger su José Mourinho

"Mourinho fa battute nello spogliatoio. Ogni mattina ha una storia da raccontare. Ma in campo non si scherza. Mi ha chiamato verso la fine della scorsa stagione e mi ha detto che sarebbe diventato l'allenatore. Voleva anche che restassi, quindi le cose sono diventate più chiare. Mi aveva cercato molte volte, anche quando era al Tottenham, e io al Chelsea con Lampard giocavo poco. Finalmente, a 33 anni, ci siamo ritrovati".

Rüdiger sul lavoro difensivo di Kylian Mbappé

"Dovrei dire a Mbappé, che in due anni ha segnato 100 gol con il Real Madrid, di fare il mio lavoro? Non ha alcun senso. Guardate Gareth Bale, Karim Benzema e Cristiano Ronaldo. Guardate i successi che hanno ottenuto. Non dobbiamo parlare continuamente del loro lavoro difensivo".

Rüdiger sull'importanza di gestire gli ego al Real Madrid

"Anche Lopetegui e Benítez hanno avuto difficoltà con questo aspetto. Il Real Madrid ha sempre avuto grandi stelle e grandi personalità. Non è un mito, è la realtà".

Rüdiger su Xabi Alonso

"Xabi Alonso è un giovane allenatore con idee chiare e un calcio esigente. Fino a novembre stavamo volando. Purtroppo, nelle partite importanti non abbiamo ottenuto i risultati che meritavamo. Il giorno del suo esonero gli ho mandato un messaggio per augurargli il meglio. Da allora non ci siamo più sentiti".

Rüdiger su Álvaro Arbeloa

"Avevo un ottimo rapporto con Arbeloa. La scorsa stagione è stata difficile per me a causa degli infortuni, ma lui ha creduto in me. Mi ha dato la fiducia di cui avevo bisogno. Arbeloa ha preso il comando in una situazione molto complicata, ma abbiamo continuato a lottare fino ad aprile. Dopo le sconfitte contro il Maiorca e il Bayern Monaco, la nostra stagione era matematicamente finita. Sono felice di vedere Arbeloa al Fulham. Ha avuto un inizio difficile, ma ora la squadra gioca meglio e ottiene risultati. Gli auguro il meglio".

Rüdiger sul suo futuro

"Se giocherò qui al Real Madrid il maggior numero di partite della mia carriera, probabilmente potrò dire che è il club della mia vita. La mia situazione è buona. Sono in salute e gioco. Cosa succederà nel 2027? È ancora troppo presto per pensarci. Per me, tutto quello che sta succedendo in questo momento è positivo. È su questo che dobbiamo concentrarci, cercando di fare meglio".

Rüdiger sulla volontà di giocare a ogni costo

"Prendere antidolorifici per riuscire ad affrontare gli allenamenti non è stato facile, ma non sono una persona che mostra troppe emozioni. Faccio semplicemente quello che devo fare. Se sento di poter giocare davvero, scendo in campo e, se mi rompo, mi rompo. Si può anche scegliere la strada più facile e dire di no, ma non rimpiango nulla. Non è qualcosa per cui ho bisogno di ricevere fiori. Fa semplicemente parte del mio carattere. Credo in Dio e Dio affida i compiti più difficili ai soldati più forti".