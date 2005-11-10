L'Arsenal continua a blindare i propri giocatori più importanti. Dopo aver raggiunto un accordo per il rinnovo di Declan Rice, il club londinese sta avanzando anche nelle trattative per Jurriën Timber e Piero Hincapié.

Secondo quanto riportato da The Athletic, i due difensori sono vicini a prolungare la loro permanenza ai Gunners. Entrambi, rispettivamente di 25 e 24 anni, stanno discutendo con la dirigenza londinese per nuovi contratti a lungo termine.

Timber e Hincapié verso il rinnovo

Timber, attualmente legato all'Arsenal fino a giugno 2028, è uno dei giocatori su cui Mikel Arteta intende continuare a puntare. Il club vuole assicurarsi la permanenza dell'olandese, diventato una pedina importante nella squadra.

Anche Hincapié è vicino a un nuovo accordo. L'ecuadoriano, arrivato inizialmente in prestito dal Bayer Leverkusen nel settembre 2025 e poi acquistato a titolo definitivo la scorsa estate, si è rapidamente integrato nella squadra.

Nella scorsa stagione ha disputato 39 partite in tutte le competizioni, contribuendo alla conquista del titolo di campione d'Inghilterra e al percorso fino alla finale di Champions League.



Già legato all'Arsenal fino al 2031, Hincapié avrebbe ottenuto anche un adeguamento salariale e un ulteriore anno di contratto, con la nuova scadenza fissata al 2032.

