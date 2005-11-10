Bundesliga, i risultati: Stoccarda corsaro a Leverkusen. Vincono Friburgo e RB Lipsia

Il risultato più clamoroso del pomeriggio di Bundesliga arriva dalla BayArena, dove lo Stoccarda travolge 4-2 il Bayer Leverkusen. Protagonista Demirovic con una doppietta al 14' e al 65', mentre Leweling ed El Khannouss completano il poker degli ospiti; inutili per il Bayer le reti di Schick e Maza. Vittoria esterna anche per il Lipsia, che supera 2-0 lo Schalke grazie a Nusa al 37' e Romulo Cardoso al 78'. Finisce invece senza reti la sfida tra Borussia Monchengladbach e Paderborn.

Friburgo in rimonta, il Werder supera l'Hoffenheim

Successo in rimonta per il Friburgo sul campo dell'Augsburg: Gregoritsch porta avanti i padroni di casa al 18', ma nella ripresa Matanovic firma il pareggio al 65' e Irie completa il sorpasso all'86' per il definitivo 1-2. Sorride anche il Werder Brema, che batte 2-0 l'Hoffenheim: a decidere l'incontro sono Fullkrug al 57' e Dinkci all'82'. Cinque partite che consegnano dunque tre vittorie esterne, il successo casalingo del Werder e l'unico pareggio a reti bianche tra Monchengladbach e Paderborn.

Augsburg-Friburgo 1-2 - 18' Gregoritsch (A); 65' Matanovic (F); 86' Irie (F)

Werder Brema-Hoffenheim 2-0 - 57' Fullkrug (W); 82' Dinkci (W)

Bayer Leverkusen-Stoccarda 2-4 - 14', 65' Demirovic (S); 22' Leweling (S); 28' Schick (B); 51' El Khannouss (S); 79' Maza (B)

Borussia Monchengladbach-Paderborn 0-0

Schalke-Lipsia 0-2 - 37' Nusa (L); 78' Romulo Cardoso (L)

Bundesliga, il programma dell'8^ giornata

Venerdì 30 ottobre

Elversberg - Magonza 4-1

Sabato 31 ottobre

Augusta - Friburgo 1-2

Werder Brema - Hoffenheim 2-0

Bayer Leverkusen - Stoccarda 2-4

Borussia Monchengladbach - Paderborn 0-0

Schalke - Lipsia 0-2

Bayern Monaco - Borussia Dortmund ore 18.30

Domenica 1 novembre

Union Berlino - Colonia ore 15.30

Eintracht Francoforte - Amburgo ore 18.00

1. Bayern Monaco 17 (7)

2. Borussia Dortmund 17 (7)

3. Friburgo 16 (8)

4. RB Lipsia 15 (8)

5. Werder Brema 15 (8)

6. Bayer Leverkusen 13 (8)

7. Elversberg 13 (8)

8. Magonza 10 (8)

9. Augusta 9 (8)

10. Stoccarda 9 (8)

11. Hoffenheim 9 (8)

12. Paderborn 9 (8)

13. Amburgo 9 (7)

14. Colonia 8 (7)

15. Eintracht Francoforte 8 (8)

16. Schalke 04 6 (8)

17. Union Berlino 6 (7)

18. Borussia Mönchengladbach 4 (8)