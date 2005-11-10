Bayern e BVB si inseguono, Manita Lipsia e Nkunku-gol dopo un mese: Bundesliga, i risultati
Yvonne Alessandro
Bayern Monaco e Borussia Dortmund continuano a rimanere, insieme alla Lazio, le squadre mai sconfitte questa stagione nei principali cinque campionati europei. Determinante la doppietta di Nmecha per i gialloneri, che restano appiccicati ai bavaresi di Vincent Kompany. Proprio i Die Roten passano per 2-1 (stesso risultato del BVB) con Kimmich e il 18enne Lennart Karl ancora in gol. L'Eintracht perde terreno in trasferta con il Perdborn (2-2), cinquina del Lipsia ai danni dell'Augusta infine e show dell'ex Milan Nkunku (gol e assist).
Bundesliga, il programma della 9^ giornata
Venerdì 6 novembre
Amburgo-Borussia Monchengladbach 3-1
Sabato 7 novembre
Borussia Dortmund-Elversberg 2-1
Magonza-Bayern Monaco 1-2
Paderborn-Eintracht Francoforte 2-2
Lipsia-Augusta 5-2
Stoccarda-Brema ore 18.30
Domenica 8 novembre
Colonia-Bayer Leverkusen ore 15.30
Friburgo-Union Berlino ore 17.30
Hoffenheim-Schalke 04 ore 19.30
La classifica aggiornata
1. Bayern Monaco 21 punti
2, Borussia Dortmund 21
3. Lipsia 18
4. Friburgo 16
5. Brema 15
6. Bayer Leverkusen 13
7. Elversberg 13
8. Eintracht Francoforte 12
9. Amburgo 12
10. Magonza 10
11. Paderborn 10
12. Augusta 9
13. Stoccarda 9
14. Hoffenheim 9
15. Colonia 9
16. Union Berlino 7
17. Schalke 04 6
18. Borussia Monchengladbach 4