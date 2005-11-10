Oggi Der Klassiker show, il BVB contende lo scettro al Bayern: Bundesliga, il programma
Yvonne Alessandro
Scollinato l'anticipo dell'ottava giornata di Bundesliga, si prosegue in un sabato ricco di spettacolo e che terminerà con l'attesissimo Der Klassiker: Bayern Monaco contro Borussia Dortmund, a scornarsi per la vetta della classifica. Attualmente a pari punti, i campioni di Germania cercheranno di scalfire le certezze maturate dai gialloneri fino a questo momento in stagione: chi vince lo scontro diretto può dare una mazzata psicologica alla diretta rivale per il titolo.
Prima in campo Bayer Leverkusen e Friburgo in contemporanea: le Aspirine ospitano lo Stoccarda in casa, Vincenzo Grifo e compagni vogliono stupire ancora lontano da casa contro l'Augusta.
Bundesliga, il programma dell'8^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Elversberg - Magonza 4-1
Sabato 31 ottobre
Augusta - Friburgo ore 15.30
Werder Brema - Hoffenheim ore 15.30
Bayer Leverkusen - Stoccarda ore 15.30
Borussia Monchengladbach - Paderborn ore 15.30
Schalke - Lipsia ore 15.30
Bayern Monaco - Borussia Dortmund ore 18.30
Domenica 1 novembre
Union Berlino - Colonia ore 15.30
Eintracht Francoforte - Amburgo ore 18.00
La classifica
1. Bayern Monaco 17 punti
2. Borussia Dortmund 17
3. Friburgo 13
4. Bayer Leverkusen 13
5. Elversberg 13
6. Lipsia 12
7. Werder Brema 12
8. Magonza 10
9. Augusta 9
10. Hoffenheim 9
11. Amburgo 9
12. Colonia 8
13. Paderborn 8
14. Eintracht Francoforte 8
15. Stoccarda 6
16. Schalke 6
17. Union Berlino 6
18. Borussia Monchengladbach 3