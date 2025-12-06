Liga Portugal, lo Sporting Braga si prende il derby in casa del Famalicao: ora è 5°
Lo Sporting Braga si aggiudica il derby in casa del Famalicão grazie a un secondo tempo di altissimo livello. I Guerrieri del Minho, dopo una prima frazione equilibrata, cambiano marcia nella ripresa, imponendo ritmo e aggressività e creando numerose occasioni pericolose nei pressi dell’area avversaria. Apre l'autogol di Pinheiro per il vantaggio del Braga. Il pareggio del Famalicao arriva al 41' con Zabiri.
Il gol decisivo arriva su un’azione confusa da calcio d’angolo: Pau Víctor, ben appostato, è stato il più rapido a ribadire in rete regalando il successo ai suoi. Il Famalicão prova a reagire, sfiorando il pareggio con una spettacolare rovesciata di Elisor, ma Hornicek mantiene inviolata la porta del Braga con un intervento decisivo. Con questo successo, la squadra di Carlos Vicens sale al quinto posto in classifica, superando proprio il Famalicão e conquistando il secondo derby consecutivo dopo quello vinto contro il Moreirense.
LIGA PORTUGAL - 13ª GIORNATA
Benfica-Sporting 1-1
Santa Clara-Casa Pia 1-0
AFS-Rio Ave 1-2
Famalicao-Sporting Braga 1-2
Estoril-Moreirense
Alverca-Nacional
Estrela-Arouca
Tondela-Porto
Guimaraes-Gil Vicente
CLASSIFICA
Porto 34
Sporting 32*
Benfica 29*
Gil Vicente 23
Sporting Braga 22*
Famalicao 20*
Moreirense 19
Guimaraes 17
Rio Ave 16*
Santa Clara 15*
Alverca 14
Estoril 12
Nacional 12
Estrela 11
Tondela 9
Casa Pia 9*
Arouca 9
AFS 3*
*una gara in più
